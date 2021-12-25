金曲歌王王力宏日前先是認了和李靚蕾斷了8年婚姻，因未替李靚蕾出面澄清婆媳問題傳聞，導致李靚蕾決定親自出面，多次重砲抨擊王力宏，導致他形象全毀，未來事業堪憂。名作家黃大米昨(24日)發文，分享自己提供的「王力宏道歉完美版本」，引來粉絲大讚：「最佳公關」、「這篇文應該可以值一棟豪宅」，連郁方都笑說：「怎麼不早七天寫」。

李靚蕾先前曬出5千字長文，大爆離婚主因是王力宏不忍在外喜歡的女生被稱做小三，才鐵了心離婚，並透露王力宏婚前婚後感情不專，男女關係混亂，王力宏父親王大中當時第一時間親上火線，批評李靚蕾用懷孕逼婚，讓李靚蕾十分火大，抖出兩人交往時期發生關係未採取安全措施，全是因為王力宏自己說想要孩子。

黃大米發文。（圖／翻攝自黃大米臉書）

而王力宏後來發聲明回應，有如提油救火，稱：「李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象」，透露她一開始要了2億人民幣（約8.7億台幣），最後雙方以1.5億人民幣（約6.5億台幣）妥協，又指出自己答應給李靚蕾每個月21萬人民幣（約91萬台幣）生活費，和答應免費住豪宅18年等等，而最後這句引來郁方在臉書上回應：「這到底誰教的？這真的是情何以堪！我就問問…你會希望你的女兒將來長大之後遇到這樣的事嗎？」

郁方先前抨擊王力宏婚變處理不當。（圖／中時資料照片）

昨作家黃大米在臉書發文，分享自己認為王力宏道歉的最完美版本，「我承認我有召妓、約砲，我很對不起李靚蕾，我做不到一個好丈夫的角色，所以我決定放靚蕾自由，不讓她繼續委屈，讓她可以找到幸福，這是我唯一能為她做的。我沒辦法當個很好的另外一半，但未來我們可以繼續當個好父母，謝謝你這麼多年的付出，祝福靚蕾找到幸福。」

黃大米說，如果王力宏第一時間選擇全面認錯止血，「走大誠實、我就是爛、快離開我的路線」，將球拋回李靚蕾身上，也許外界今日不會對他印象變如此糟，搞不好還有可能繼續創作，郁方笑回：「怎麼不早七天寫」，黃大米回：「當時忙著看熱鬧XD」，其他網友說：「早七天寫，王力宏可能就直接抄了」、「像黃明志就沒有人設過優的問題，反而自由自在」、「可惜他沒找你當公關」、「委婉的公關前面還是不能讓當事者承認自己爛，只能說：『我出道的早，成名太快讓我享受名氣同時也做了不少錯事，我很對不起李靚蕾……』」。