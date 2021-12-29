中央書局第一季作家料理正式上菜，企劃推手是上善基金會董事何奕佳（左1），邀請作家焦桐（右1）、洪愛珠（中）分享文學裡的味道。（中央書局提供／陳淑芬台中傳真）

中央書局也吃得到知名作家美食料理！中央書局今天舉辦「文學裡的味道·作家料理」發表會，邀請作家焦桐、洪愛珠到場分享限定設計料理，並將PChome集團董事長詹宏志的家宴料理也列入經典菜單中，邀請喜愛閱讀、飲食文學的民眾，來預約品嚐「作家料理」套餐，感受飲食與文學的風味。

中央書局結合二樓的飲食沙龍空間，推出《文學裡的味道》作家料理，系列企劃推手是上善基金會董事何奕佳，第一季作家料理邀請作家焦桐及洪愛珠兩人化身料理人，為中央書局設計餐點菜單，限定與讀者分享。

何奕佳在發表會表示，食物和味道是近年來文學創作中不可忽視的潮流。作家們藉著書寫味道及食物，抒發自己對於歷史及環境以及個人經驗的情感，最容易與讀者產生共鳴。

深耕飲食文壇的焦桐則分享他的《為小情人做早餐》書中所寫到的「煽情料理」背後的故事。他並與中央書局餐飲團隊主廚現場示範「牛郎義大利麵」烹調秘訣，焦桐說，這道牛肉麵相當美味，連生病妻子都會露出燦爛笑容。

作家洪愛珠，今年以《老派少女的購物路線》獲金典文學獎及openbook好書獎，她發表精心研究的古法醃製鹹冬瓜。洪愛珠說，近1個月來幾乎天天都吃鹹冬瓜肉餅，為了找到肉餅最佳的配比，北、中往返試菜近20次，與餐飲團隊反覆修改終於找到完美的比例。

中央書局表示，將以季為單位，邀請作家或文化相關領域名人，化身為料理人，在二樓的餐飲空間推出「作家料理」，即日起至2022年3月底前的第一季的「作家料理」，包括焦桐的「牛郎義大利麵」、「啤酒鴨腿套餐」，洪愛珠的「琥珀蒸肉餅套餐」，還有詹宏志的「家宴料理」宣一紅燒牛肉蛋包飯套餐等，每日限量供應，歡迎電話預約。