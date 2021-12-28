不少餐廳提供無菜單料理讓饕客選擇，有女網友好奇，無菜單料理價格不便宜，儘管自己很喜歡，但一餐要花費3千元至5千元，無疑是筆沉重的負擔，好奇詢問大家覺得值得嗎，有老饕表示，不少主廚會去記熟客喜好，「很難讓人不滿意」。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，她非常喜歡無菜單料理，但價格並不便宜，一餐可能就要花費3千元至5千元，對她來說也是筆沉重的負擔，讓她相當好奇，大家覺得無菜單料理值得嗎。

不少網友擔心，無菜單料理的餐點不合自己胃口，反而越吃越氣，「如果吃到自己不喜歡的菜會有點不爽」、「不會，因為我窮又挑食」、「以前會吃。但後來發現自己喜歡吃的就那些，隨機出菜踩地雷機率高」、「絕對不吃，太挑食的人吃這個找罪受」。

也有老饕表示，不少主廚會去記熟客喜好，不用擔心吃到不喜歡的食材，且無法預料餐點，反而讓人期待，「老實說挑食反而該去，你知道無菜單料理的主廚其實會記得熟客的喜好嗎，以大廚的功力來迎合妳喜好的時候，很難讓人不滿意」、「會，因為不知道出什麼菜，反而很期待」、「無菜單料理有開箱的感覺」。