「銅版行人帖－雷驤銅版畫展」今天在台中文學館研習講堂開幕，知名藝術家雷驤集畫家、作家、攝影家、導演等身分於一身，展出行旅記憶和人物寫真的銅版畫及壓克力彩畫。前台中市長胡志強與會致詞表示，雷驤早已在文藝界享有盛名，長年以來更在多元領域累積的成就，更在世界發光。

「銅版行人帖-雷驤銅版畫展」由台中市府文化局、東美文化共同主辦，即日起至111年1月28日展出30幅銅版畫及40幅壓克力彩畫，展場配合展出銅版板材、銅版畫製作影片及最新文學作品，台中市副市長令狐榮達、前台中市長胡志強、文化局長陳佳君、金馬獎導演王登鈺、作家石德華等藝文界人士與會。

「可以想像一個旅人趴在飛行中的銅版上經過的城市、河流、街肆和古墟，他收下了這些景象永誌不忘」雷驤介紹展覽時說，銅版畫的創作過程繁複，尤其是要有好的壓印師配合，可以表達細緻的紋理、畫面氛圍比較西方；木板畫則呈現比較東方的趣味。

文化局表示，雷驤於1939年生於上海，畢業於省立台北美術師範學院藝術科，曾任小學教師、電視節目製作人，從早期製作的作家身影系列、推理小說中的插畫，到近期國立美術館為其出版的台灣攝影家全集，涵蓋文學、攝影與電影、美術，是全方位的藝文創作者，歷年來獲獎無數，包括出版金鼎獎、插畫金爵獎與電視金鐘獎等，即使年逾八旬，仍創作不輟。