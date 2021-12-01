有「小非農」之稱的ADP就業報告最新資料顯示，美國 11 月民間部門就業人口新增 53.4 萬人，雖然略低於上月表現，但是仍優於市場預期，顯示美國就業市場仍在恢復，以色列衛生部也聲稱輝瑞疫苗有效抵抗新變種病毒Omicron，讓市場緩和情緒，美股在經歷周二暴跌後，周三(1日)開盤上漲超過260點，那指漲逾1%，台灣晶圓雙雄ADR股價勁揚。

截至台灣時間1日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲222.40點或0.64%、暫報34,706.12點；標普500指數上漲44.49點或0.97%、暫報4,611.49點；那斯達克指數上漲156.68點或1.01%、暫報15,694.37點；費城半導體指數上漲45.77點或1.19%、暫報3,878.99點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲1.86%、暫報1,166.1美元。NVIDIA股價上漲1.37%、暫報331.18美元；AMD股價上漲1.16%、暫報160.21美元；英特爾上漲0.71%、暫報49.55美元；高通上漲0.33%、暫報180.47美元。莫德納股價下跌7.41%、暫報326.31美元。

台積電ADR股價上漲3.18%、暫報120.84美元；聯電ADR股價上漲4.95%、暫報12.2美元。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾與美國財長葉倫出席參議院聽證會，鮑爾終於承認，是時候放棄敘述通膨「暫時性」的措辭，雖然市場將其視為轉為鷹派貨幣政策的言論，但也有專家認為，這頂多是將Taper加速預期證實，若要達到升息條件，恐怕還得等待12月的FOMC會議後才能得知。