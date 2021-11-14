中租控股積極發展綠能等，二度入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股。其中，道瓊永續世界指數拿下綜合金融類全球排名第四名。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI）是美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）共同推出，是世界上最重要的永續發展指數之一。每年分析覆蓋全球逾1萬家公司，約占全球市值95％，針對企業經濟、社會與環境三大面向，評價組織永續發展的能力，且僅各產業永續發展得分最高的前10％企業，才能入選為DJSI成分股。

據報導指出，中租控股在本次評比中，５項指標獲得滿分，包括人權、稅務政策、政策影響力、社會報告及環境報告；在人力資本發展、社會公民與慈善、行為準則、勞工實務指標、隱私權保護、反犯罪政策與措施、氣候策略、人才吸引與留才及資訊安全等重要項目，表現排名也列為綜合金融產業前百分之五，各評選項目展現亮眼成績。

中租控股表示，中租控股從融資到投資太陽能廠，從屋頂型到地面大型案場，至2021年10月，已累積逾2500座電廠。因應全世界碳中和趨勢，未來將逐步從儲能進入售電領域。與此同時，中租控股響應使用100％再生能源，計畫於2030年全台50％使用綠電，2050年海內外公司達成淨零碳排。

中租控股為與全民共享綠電，2018年推動全民電廠，迄今推出22座太陽能電廠，超過萬名民眾支持成為會員，讓綠能產業進入正循環。

除了綠能之外，中租控股從今年6月，旗下新加坡子公司中租金融服務公司開創銀行聯貸首例，針對銀行團超額認貸額度，依各參貸行ESG、CSR精神依據分配，號召整體產業鏈投入永續經營與發展。此外，中租控股旗下子公司中租迪和首度發行綠色債券，規模新台幣42億元，資金用於再生能源與發展綠能等相關項目；緊接著，8月簽署新台幣20億元「永續指數連結商業本票」，積極落實永續金融。