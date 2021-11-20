對於民進黨立委高嘉瑜認為，應該為施打高端疫苗者要出國須多打其他國際認證疫苗道歉，衛福部長陳時中回應「這沒有什麼要道歉的」，因為這是其他國家的政策。台北市長柯文哲稱，他（陳時中）就是一皮天下無難事，指揮中心要道歉事情多了，不差多這一項。
台北市長柯文哲今（20）日下午出席民眾黨永續台灣論壇，媒體詢問，對於施打高端疫苗者要出國須多打其他國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜要求陳時中應該道歉，有什麼看法？柯文哲回應，「這也是我們內心的答案，不然你要把他怎麼樣？他就是一皮天下無難事。」
因應民眾出國需求，指揮中心日前宣布，施打高端疫苗者，可混打國際認證疫苗。高嘉瑜認為，對於打高端的人，須補打其他國際認證疫苗，「政府應該道歉」。
柯文哲對此回應，「這也是我們內心的答案，不然你要把他怎麼樣？他就是一皮天下無難事」，「他要道歉事情多了，不差多這一項」，是否覺得陳時中態度傲慢？柯文哲避答。
對於道歉議題，陳時中今天稱，「這沒有什麼要道歉的」，基本上政策是這樣，並不是國內去要求，如果今天國內要求打高端不算，當然這樣就是政策上錯誤，這是其他國家的政策，為解決這個問題而提出這樣的方式。
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