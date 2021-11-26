基隆捷運爭論不斷，台北市長柯文哲質疑基捷是騙局一場，屢砲轟中央，交通部長王國材26日赴北市府與柯面談，2人見面時先是以手肘碰手肘打招呼，現場媒體喊要不要握手一下，2人才握手，柯被問到今天心情有沒有好一點，他僅以「呵呵」回應。

交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談，討論基隆捷運規畫。（鄧博仁攝）

柯文哲狂轟基捷是騙局，不但槓上王國材，也對基隆市長林右昌不滿，柯文哲日前表示，目前基捷問題是變成民生汐止線東延段，但北市資源會優先放在捷運環狀線，若只蓋東延段，沒有民汐線，他認為蓋完也沒效能。

交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談，討論基隆捷運規畫。（鄧博仁攝）

王國材日前曾稱等柯文哲心情好一點再與他會面，柯文哲也說將討論資源分配問題，今天2人在北市府會面，王國材早上接近9時抵達市府，柯文哲出來迎接。

2人先是以手肘碰手肘打招呼，現在媒體喊要不要握一下手，2人才握手讓媒體拍照，柯被問到今天心情有沒有好一點，他僅以「呵呵」回應，2人預計面談1小時。

據了解，由於汐東線規畫最近台北捷運的轉乘站點是文湖線的東湖站，但2站距離280公尺，民眾轉乘相當不方便，雙方除討論基捷，也會討論汐東線與東湖站介接。