睽違11年，國內最具人氣的中信兄弟，終於在昨晚以直落四橫掃統一7-ELEVEn獅，拿下隊史第8座總冠軍，也是中信集團接手後的第一座冠軍。外傳中華電信「很有興趣成為中職第6隊」，交通部長王國材今在立法院首度表態，樂見中華電信在有盈餘的情況下，加入中華職棒。

台灣大賽落幕，中信兄弟奪冠，幕後大老闆辜仲諒說他等了20年；球迷也想問，什麼時候會有第6隊出現？立法院交通委員會今邀王國材專題報告，立委洪孟楷問，中華電信曾表示「很有興趣成立職棒球隊」，雖然中華電為民營企業，但最大股東交通部持股35％，交通部對此態度如何？

王國材直呼「我支持」，據了解，中華電信若成立職棒隊，有意把主場選在高雄。王國材說，樂見官股企業支援職棒，尤其若有盈餘，一定全力支持國內各項職業運動。

外界對於中華電加入中職樂觀其成，電信龍頭和富邦悍將同集團的台灣大哥大來場「電信大戰」，從5G打到球場，可望再掀話題。但部分人士認為，中華電信股權結構仍以外資佔多數，交通部想打棒球，每年動輒虧損上億元，恐怕還是得先考慮外資態度。