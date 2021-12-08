近日發生有失聯移工接種疫苗時，遭警方逮捕，引發外界關注，多名立委今天關心此事，立委蘇巧慧質詢時表示，該個案為警察個人、衛生局不瞭解，而有此個案，應再度通令全國「不收費、不通報、不查處」等原則，不要害到全國失聯的移工都不出現接種疫苗。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。

立委賴惠員質詢時表示，依照指揮中心11月25日決議，希望透過NGO等並有「不收費、不通報、不查處」等原則；立委吳玉琴說，行政院長蘇貞昌要求應建立失聯移工防護網，指揮中心12月6日公布隨到隨打，本國人、外國人都可施打；立委洪申翰說，行政院等多個單位明確表態應重視失聯移工的權利，內政部警政署、移民署應再次宣誓與落實。

據統計，目前持逾期證件接種疫苗的外國人僅有1600多人，勞動部長許銘春說，目前提供如LINE＠、1955專線、移工權宜網等，如果失聯移工有疑問也可詢問，希望所有失聯移工都能接種疫苗、保護自己。

內政部警政署官員說，昨天新竹衛生所事件為警察機關接到民眾報案稱有糾紛，發現是失聯移工，因此做出適當的處理後，但轉送至移民署專勤隊後沒有收，因此採證後就離去，警政署已在6日晚上通報各警察機關，發生事件後，昨晚及今天早上也再次通報。

移民署官員則說，專案12月6日指揮中心陳部長在記者會提及不查處就啟動，昨天是警察機關受理通報處理，最後協助接種疫苗後也讓她離開；他也提及，目前提供的「安心採檢專案」有約1萬9000多人使用，除了疫苗外也包括PCR檢測等，其中接種疫苗有1600多人，治安機關不會到醫療院所及周遭查處，但如果在其他場合遭查處就會依現行法規處置。