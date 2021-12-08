四大公投將於18日舉行！台中市議員林德宇、何敏誠、陳世凱8日在市議會質詢中表示，能源政策的增氣減煤不能停，第三天然氣接收站的建置對增氣減煤的時程至關重要，現在三接方案不但能維持供電穩電、持續減煤減碳，更將對藻礁的傷害降到最低，盧秀燕市府已拖延中火燃氣機組上線期程一年多，桃園的三接不能再延宕，公投的三接遷建案應投不同意。

市長盧秀燕說，市府沒有刻意阻礙，燃氣機組上線延遲是台電自己的問題。四部燃氣機組等於兩部燃煤機組的碳排量，中火要增加四部燃氣機組，但目前一部燃煤都沒有少，應該要替市民講話。

林德宇表示，中火一直在持續減煤，四年減四成的努力有目共睹，但市長盧秀燕還是刻意延遲中火燃氣機組的上線時程。林德宇詢問盧秀燕，她覺得供電、減碳跟藻礁，哪一個對台中市民來講最重要？還是都重要？

林德宇說，如果台電要再增加煤碳的使用，他一定反對，但是台灣就是那麼小，能源都仰賴進口，中部南部都已經建置了天然氣接收站，唯獨北部還沒有，所以北部要有自己的接收站，大潭8號、9號機組就可以上線，如果不能準時上線，就會有137億度的供電缺口。

林德宇指出，只要三接如時完工，所有增氣減煤的措施都可以順利進行，當然也不會有中火增煤的情形發生，經濟部王美花部長也清楚承諾，中火燃氣機組上線後原本的1號、2號機組就會除役。

林德宇表示，市府常常宣傳有多少台商回流設廠、招商多少廠商，他們都需要穩定的供電才能經營，所以在維持供電的同時做好減碳是最優先，同時也將對藻礁的傷害降到最低，這就是為什麼要支持三接，不能打著環保生態的大旗就去否定所有減碳的努力及供電的穩定。