四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。高雄市市長陳其邁11日在「護台灣、戰未來」晚會上表示：「12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣。」對此，藥師林士峰直言「民進黨的殺招又出現了」，痛批民進黨慣用手法，就是「凡與我意見不合者，皆為中共同路人」。

林士峰13日在臉書發文表示，陳其邁在公投宣傳晚會上說出「12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」這句話，讓他忍不住驚呼：「哇，民進黨的殺招又出現了，凡與我意見不合者，皆為中共同路人。」

林士峰質疑，實際來看四個公投的題目，到底哪個跟對岸是有關的？難道萊豬是對岸逼台灣進口的嗎？三接遷移跟核四重啟，真要說哪個對對岸比較有利，反而是不同意，他若是大陸領導者，想要武統台灣，多希望台灣以火力發電為主，這樣子只要控制住天然氣運輸船，就等於控制住台灣能源使用；公投綁不綁大選都是台灣內部事務，無論選哪個，都不會影響到包括其他人。

對此，林士峰痛批，民進黨為自己政策辯護，過程中不只扭曲公投題目釋放錯誤資訊混淆視聽，還不斷製造對立，在國內製造假想敵人。

此文一出迴響熱烈，網友紛紛回應：「愚民話術，又到智商檢驗時刻」、「這四點干對岸何事，亂扯」、「其邁玩老梗，失敗」、「怎麼可以說是製造對立？這是還可以用好幾年的最後老梗大絕招！」「反正一切都是阿共的陰謀啦」、「情緒勒索萬歲啊」。