外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界熱議。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔表示，國民黨應主打反萊豬來營造團結，如此侯與宜蘭縣縣長林姿妙都會出面講話，因為反萊豬擁有跨越族群的支持度。

針對國民黨部分縣市首長未配合宣傳公投之爭議，游梓翔今日（14）接受香港媒體《中評社》問分析，這些縣市首長的主要顧慮有二：怕被黨派化拿不到民進黨中央政府的預算；支持重啟核四易遭對手鎖定攻擊，不利下次選舉且國民黨又無資源，支持恐得不償失低調以對較保險。

游梓翔認為，四大公投案中反萊豬一案爭議最少，國民黨應利用反萊豬營造大團結，這樣侯友宜、林姿妙等縣市首長必定會出來講話支持，因為反萊豬是連中間選民都同意的。

游梓翔分析，四大公投案真正通過的關鍵，在於能否讓支持反萊豬的民眾都願意去投票，因為當民眾願意動身前往投票時，既然一次有四張票可領、可投，那麼只領其中一、二張或只投一、二張者恐怕少之又少，故若分開問「要不要去投」，這是不準確的。這次同意票門檻約500萬人，即投票總人數的四分之一，所以國民黨應主打反萊豬，利用民眾為反萊豬前往投票的機會，進而說服他們也支持其他三項公投案。