4大公投結束後，執政黨趁勝追擊啟動縣市合併，大新竹合併看來成為第7都勢在必行，未來6都可能變9都，對於6都統籌分配款會可能因此被壓縮，以2022年為例將減少100億元，新北市長侯友宜今出席績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚會後受訪認為，「太倉促了」，選擇在選舉年，會讓人質疑，是否黨的利益擺在國家人民之前？執政黨搞錯方向，應先解決民眾最關心的問題民生才是應盡責任。

侯友宜表示，他一直覺得國土規劃是要做好充分溝通討論，整體國家長遠方向如何做，要細膩一致性長期性的作法，質疑短時間裡內，就畫定時間點把事情做完，是否能夠完備？現階段人民關心的是物價、薪資、經濟、防疫，這些要趕快面對解決，尤其電力做了選擇，要告訴我們產業發展如何不缺電？

侯說，財政收支劃分法已談了很多年，這都是要一併去思考的，現在國土規劃尚未做好就拿出來談，對區域發展過程不管是產業、交通、經濟、民生，「太倉促了」，執政黨搞錯方向，應趕快解決民眾最關心的問題才是應盡的責任。