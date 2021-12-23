四大公投遭封殺，民進黨隨即在立法院將總預算逕付二讀，爭議性議題也端上檯面。台灣民意基金會董事長游盈隆今天痛批，誤判公投意涵，讓執政黨什咪攏無驚！。如果因此興起蠻幹念頭，追求享受一時胡作非為的快感，那肯定不會是好事。

游盈隆在臉書表示，四大公投沒過後，當深沉無力感籠罩著在野黨與期盼改革的社會人士，此刻執政的民進黨意氣風發，政治效能感飆升，磨刀霍霍，除立院總預算逕付二讀外，新七都和日本福島5縣市食品進口等爭議性議題也浮出檯面，宣告台灣政治情勢已進入一個新階段。

他說，政治效能感（sense of political effectiveness)是指人自覺對複雜政治事務的影響或處理能力的高低。當政治效能高的時候，會強化人的行動傾向，去碰觸平常不敢碰的問題。

游盈隆認為，從這個角度看，成功技術性封殺四項公投後，蔡政府從總統以下的黨政高層，好像突然吃了大力丸，膽子變大了，不管是什麼爭議性議題都敢碰，都願意去嘗試，這和過往蔡式政治風格截然不同。

他說，民進黨政府若勇於嘗試解決懸宕已久的困難問題，如行政區劃或福島周邊食品進口，不一定是壞事。但如果只因吃了公投大力丸，曲解公投沒過意涵，膽子突然大了，興起蠻幹念頭，追求享受一時胡作非為的快感，那肯定不會是好事。