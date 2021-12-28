台灣民意基金會提供

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四大公投讓政黨版圖出現變化，台灣民意基金會今天公布民調，民進黨支持度增加5.5個百分點，回到五月疫情爆發前的水平；國民黨也略升1.5個百分點；台灣民眾黨下滑4.3個百分點，時力與基進兩小黨此番遭受重創，支持度跌入谷底，有滅頂之虞。

台灣民意基金會今天針對國人的政黨支持傾向發表調查報告，民調詢問「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」

結果發現，有31.8％支持民進黨，19.6％國民黨，12.1％民眾黨，2.7％時代力量，1.9％台灣基進，1.1％其他政黨合計，30.6％沒特別支持哪一個政黨，0.3％不知道、拒答。亦即有三成二支持民進黨，二成支持國民黨，一成二支持民眾黨，2.7％支持時代力量、1.9％支持台灣基進，三成一中性選民。

基金會董事長游盈隆表示，和上個月比，可以清楚看出，經歷四大公投戰役後，各大小政黨支持度出現明顯變化。民進黨支持度增加5.5個百分點，顯然是受到四大公投結果激勵，回到五月疫情爆發之前的水平，這對即將來臨的中二立委補選和罷昶案或許是一個利多因素。

在國民黨方面，支持度也略升1.5個百分點，他說，雖然國民黨所提兩大公投案皆被封阻，但公投戰場實際操兵應有助於支持者回流；相較之下台灣民眾黨支持度下滑4.3個百分點，顯示其長期政黨支持度並不穩定，易受內外因素左右，尤其來自國民黨的影響。

游盈隆指出，值得注意的是，時力與基進兩小黨此番遭受重創，支持度跌入谷底，有滅頂之虞，主要是受四大公投戰役結束後民進黨支持者回流的影響，顯示小黨的主體性與自主性極為脆弱。至於中性選民則是遽增6.4個百分點，達三成一，未來動向值得關注。