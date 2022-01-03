前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰日前發表聲明退黨，表明2022年要走自己的路，引發各界關注。有外界更不斷猜測于北辰的下一步。于北辰今(3日)在廣播節目中被問及「退黨後很快加入民進黨？會不會代表民進黨選桃園市長？」時，他回應「不可能」。

于北辰今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時，主持人黃暐瀚詢問「會不會很快加入民進黨？肯定選立委、議員？」于北辰強調「不可能、不可能，我不知道暐瀚你算不算命，我從來不算命，生命就是因為未知而精采，所以我想你下一個問題要問我會選市長、議員還是什麼，我只要告訴你，我從不算命也不會預測，在我念軍校很多人問我是不是立志要當將軍，我從來沒有立志當過將軍，我只有活在當下，做好每一件事，做好本分，那時間到了，你肯定我，我的目標就會逐漸達成，人當然有夢，但夢想不要隨便說出來，夢想放心中，所以說到底會選市長、議員、立委？我告訴你築夢踏實，做不到的時候講的大話，叫做膨風」。

黃暐瀚接著詢問「那年底就要選市長、議員，你今年會不會成為候選人？」于北辰表示，我不會搬家，不會因為要從事政治工作而搬家，會留在戶籍地；黃再問「那選議員可能大還是市長？」于表示，「你的努力到什麼程度就能做什麼事，小孩子不能穿大鞋，那距離選舉還有11個月」。

至於被問及「于北辰會不會代表民進黨選2022桃園市長？」于北辰說，「不可能，絕不可能，這點我講絕不可能，我離開了國民黨，不會因為我要求官或幹什麼加入其他政黨，我不會掛任何政黨去選舉，如果我掛任何其他政黨來選舉，大家來唾棄我，歡迎掃我版面，任何政黨都不會掛！」