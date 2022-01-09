去年四大公投案舉辦說明會，副總統賴清德出席百場以上活動，甚至連離島都不缺席，可謂「全台跑透透」，也趁勢累積了不少聲量。今年一開始臉書封面更換上「獨登高峰」照，不僅引發外界揣測，就連黨內立委莊瑞雄都直言，賴就是想選總統。港媒評論表示，本土疫情再度爆發桃園首當其衝，桃園市市長鄭文燦已完全被賴壓制，能影響賴2024總統之路的，只有仍掌握黨機器的總統蔡英文。

香港媒體《中評社》7日評論表示，為了台中市第二選區立委補選與台北市第五選區立委罷免投票，賴清德兩個選區內行程滿檔，光7日在萬華選區連兩場參拜，就比蔡英文多了一場，當晚又再趕赴台中陪林靜儀參拜、出席晚會。

評論指出，四大公投前與台中立委補選、台北罷昶投票，最後倒數期間都推出賴清德閩南語廣告催票，代表著賴在民進黨內有其傳統支持群，就算是貴為總統兼黨主席的蔡英文，也必須借助賴的魅力來向支持者喊話。賴對2024總統大位的企圖心，從這三場選舉的頻繁站台已表露無疑，也傳出賴已為大選在找幕僚，可見賴這次比2020準備更充分，不會像當年那樣突然跑去登記，為政壇投下震撼彈。

評論分析，相較賴清德的全台跑透透，鄭文燦近日則因桃園疫情再度爆發，忙著防疫無法出席台中、台北兩場選舉的造勢活動，比起賴聲勢已落後一大截，若後續疫情仍無法控制鄭聲望必遭重創，甚至還將連帶影響到下屆桃園市長民進黨候選人的選情。然賴與蔡英文僅表面互動，雙方恩怨一時難解，蔡又一手掌握2022年大選提名權，少了蔡力挺，賴積極累積出的聲勢能否穩定邁向2024大選，或是否突然又冒出什麼競爭人物，對賴而言都是變數。