台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所稍早投票結束，由於同意罷免票僅5萬4813張，差距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，但最終宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這次會失敗，關鍵就在於整體「投票率不足」。

罷昶投票時間為上午8時至下午4時，由公民團體所組成的罷昶總部，今選定中正區廈安里里民活動中心作為開票據點，雖然白天溫度宜人、陽光露臉，但總部發言人高毓安坦言投票率仍不夠高，截至下午3點，中正、萬華區投票率約3成左右。

黃暐瀚9日在《YahooTV》節目「鄉民來衝康」表示，這次台北市中正萬華區的罷免投票率不到五成，投票率約4成2上下，國民黨這次沒有反對罷免案，但黨主席朱立倫沒有跳下來，黨內推動的路線又分成好幾支，有鍾小平路線、應曉薇路線、而罷昶團體又分好幾個，總之就是動能不足，討厭他的人可能沒有那麼多，總結來說，就是「投票率不足」。

林昶佐下午五點半出面感謝支持者，並表示，面對罷免、公投、補選、再罷免，感謝大家都守住了。