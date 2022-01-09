針對台中市第二選區補選及台北市中正萬華區罷免結果，民進黨秘書長林錫耀今晚表示，這次的選舉顯示，沒有正當性的罷免不會獲得民眾支持，台灣社會用選票展現態度，民進黨要再次呼籲，選舉結束了，台灣社會應該儘速回復正軌，尤其台灣依然面臨疫情的挑戰，應盡快讓政治鬥爭落幕，朝野不僅要團結防疫，更要對於台灣接下來的經濟建設發展一起努力。

林錫耀首先感謝這兩個選區的民眾，以及在本次補選過程中，所有積極投入輔選的黨公職。他也代表民進黨特別感謝台灣基進黨與前立委陳柏惟的全力相挺。

林錫耀表示，從中二選區補選結果可以看出，這次民進黨提名以及台灣基進黨共同支持的林靜儀醫師能獲得如此高的票數與支持度，代表鄉親對自己家鄉未來的發展有更高的期待，希望能夠由具有在地關懷、國際視野、溫柔堅定、專業認真的林靜儀醫師來為鄉親服務。

他說，這次補選的結果，讓林靜儀順利接過前立委陳柏惟的棒子，可以接力完成陳柏惟對中二選區選民的承諾，一起和當地的夥伴們開創新局。

對於林昶佐委員的罷免案未過關，林錫耀表示，民眾對於無正當性的罷免舉動已經感到不耐煩，也不希望國家資源不斷浪費在這上面。罷免雖然是人民的權利，但不應該成為無限上綱的鬥爭工具。

今天罷免案未過關，他認為，這更加證明民眾不同意無正當性的罷免案。接下來，民進黨也會持續和林昶佐委員合作，共同為台北市中正萬華區的選民謀福利。民進黨也期許未來和林靜儀、林昶佐持續在這兩個選區為民眾謀福利，共同為台灣的未來一起打拚。