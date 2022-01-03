民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘、副書記長洪申翰今日於黨團記者會表示，修憲門檻極高，為了順利修憲，勢必得綁大選，希望國民黨不要用各種程序問題耽誤，找理由閃避。

洪申翰指出，國民黨在2020年喊出「廢考監」，也說要公民權下修至18歲，但現在又要用各種程序問題耽誤修憲時程。事實上，修憲門檻太高，想要修過勢必得和選舉綁在一起。希望國民黨不要因為青年支持度低，就機關算盡，找各種理由閃避。

蔡易餘說，《公民投票法》應聚焦於議題的本質，所以現在就是訂在每2年的固定時間。但修憲是回到《憲法》條文本身，所以需經過公民複決，當中有規定的時程，為了能順利完成，得衝高投票率，而不管議題是公民權下修18歲、廢考監、下降修憲門檻等等，國民黨自己之前也曾提出。

蔡易餘表示，為了讓修憲成功達到門檻，得趕在2022選舉一起舉行，這是重點，但想不到國民翻臉比翻書還快，過去說的都不算數，現在又不想一起推動修憲，讓人遺憾。劉世芳說，民進黨團今日就會遞案，希望可以趕在5日召開談話會跟第一次修憲會議。