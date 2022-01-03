針對國民黨指控公然介入中二選區補選，民進黨立委劉世芳今日回應，對於毫無道理的斷章取義，除了感到遺憾，也希望國民黨不要屢次用委員會議程噴政治口水，不僅違背選民託付，更是浪費社會資源。

國民黨文傳會今天召開記者會指控，劉世芳在2021年12月6日，於立院司法法制休息時間，對著法務部官員與在野黨立委說「政治偵辦是針對參與中二選區立委補選的國民黨提名立委參選人顏寬恆的顏家。」

劉世芳表示，當天由於國民黨臨時變更議程為「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」，不僅指控民進黨「政治偵辦」，更是在護航顏家。

劉世芳指出，當時除了建議會議散會外，也對國民黨立委喊話，要求他們不要只會做小動作、指桑罵槐，老實承認這個議程就是為了護航顏家，政治偵辦就是針對顏家、護航顏家的案件才發明的詞彙。

劉世芳提供當時對話全文如下：

劉世芳：上個禮拜就臨時改題目阿

國民黨立委費鴻泰：題目有錯嗎？

國民黨立委陳玉珍：民進黨到底在怕什麼？

費：我問你，司法不可雙標、行政必須中立，難道司法要雙標，行政要不中立嗎

劉：要把台中檢察長找來不就是針對個案嗎？

費：我要問《公投法》第17條、第20條，行政院有沒有遵守

民進黨立委羅致政：那什麼叫政治偵辦

費：行政院不中立、行政院不中立

陳：那林佳龍的海陸大餐……

劉：那什麼叫政治偵辦，什麼叫政治偵辦？

國民黨立委葉毓蘭：全部都准假

劉：你們不要護航嘛、不要護航顏家嘛，你們護航顏家啊，你們不好意思講而已啊，你們自己護航顏家啊，不好意思講啊！政治偵辦是針對顏家的啊。

費：我們要隨時來開會阿

劉：肚子痛要趕快送醫院啦