前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰日前在臉書發表聲明退出國民黨，表明2022年要走自己的路，後來並公開挺民進黨候選人林靜儀，引發爭議。對此，于北辰今也說明為何自己要支持林靜儀，不過網友聽完于的說法，顯然並不買帳。

于北辰今（3日）在由黃暐瀚主持的「POP撞新聞」上，對於為什麼退黨，及公開支持林靜儀等爭議，一一說明，黃暐瀚將採訪內容整理後分享在自己臉書：首先，針對退出國民黨，于稱，是因為理念不合，國民黨已經忘記反共，未來總統選戰，絕不可能贏，且過去幾年來屢屢提出建言，卻不被黨中央採納，然而每每提出批評，就要被國民黨支持者嗆聲，叫他滾出國民黨，這讓他心灰意冷，決定離開。

至於為何會支持林靜儀，于表示，去年六月太太擔心打AZ會有後遺症，不敢施打，於是他帶太太去三立攝影棚，在林靜儀親自解說後，太太才放心施打；這次宣布退黨之後，林靜儀也立刻打電話來慰問打氣，所以他才想要為林錄一段影片加油打氣；于北辰認為，自己已經退黨，幫林加油沒有問題，太太也支持。

最後，于強調，對於自己退黨，引來藍營支持者「背骨」的批評，他要說一輩子受「國家」栽培，不是「黨」栽培；軍人是效忠國家，而不是黨。于北辰說，他效忠中華民國，雖然退出國民黨，但愛國之心，一樣不變。

不過，于的說法引發網友不同看法，許多網友在黃暐瀚其po文下方留言表示，「退了馬上支持另一個，要說什麼我都不信了」、「退黨然後馬上支持一位根本不承認中華民國的候選人，你的中心思想是什麼」、「退黨勉強可以說是理念不合，宣布退黨馬上跑去支持林靜儀，想要立功討主子歡心，當然就是標準背骨仔無誤啦，還要凹什麼？笑死」。