台中第二選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒28日上午到大肚區的市場拜票，他受訪指出，對手在學周玉蔻，對他近似人身攻擊、人格毀滅，這場選舉難道就只剩下政黨保衛戰，不顧一切只為了民進黨要剝奪第二選區人民的意志？就為了選出一位執行黨意的立委嗎？

顏寬恒指出，從選戰開始到現在，對手每次開口閉口都是四大公投、都是黨意，都是在執行蔡英文總統的意志，雖說是要回歸地方政見，但有提出什麼地方政見嗎？一樣是抹黑、造謠、批判，現在更是在學周玉蔻的模式，對我近似人身攻擊、人格毀滅，這場選舉難道就只剩下政黨保衛戰，不顧一切只為了民進黨要剝奪第二選區人民的意志？就為了選出一位執行黨意的立委嗎？

顏寬恒接著說，從謝欣霓到陳柏惟、到林靜儀醫師，都是空降的，而且其所要執行的，都是跟地方、民眾意識完全不相干的政策，試問他們3位真的了解在地的需求和建設嗎？

顏寬恒指出，最近我推出了政策3箭，林醫師也跟著效法，這樣子不錯，對地方好的東西、好的政見、好的願景，都希望他們跟進。

顏寬恒說，不管是四大公投被沒收，還是兩大法案逕付二讀，這都完全在執行民進黨總統一個人的意志，沒有看到（民進黨）任何的立委跳出來講一句話，包括正在競選的林靜儀，這些都符合民意嗎？這是民意的展現嗎？

顏寬恒接著說，假設林靜儀如果當選，她不過就是一個數字，就是在蔡英文總統在立法院內，執行她命令的投票工具。但若是寬恒當選，我代表的是海線、屯區29萬多選民的託付，對於選區的期望，還有人民的心聲；我們一定會在立法院勇敢的監督，站在第二選區人民的最前線。

林靜儀反駁「不要自己隨便指控別人，隨口胡謅說我對他作攻擊，就好像這件事情真的存在一樣；太陽從東邊出來，不是你去講一講、去指控從西邊，就會從西邊出來啊！」

林靜儀提到，對於未來產業發展、空汙防治、交通政策，她的團隊都提出了非常明確的態度和邏輯，公投之前請他出來辯論、說明立場，公投後也請他針對人民跟他選擇不同，出來說明臺中市民最關心的空汙、能源政策、地方產業發展等議題，但都沒獲得回應。