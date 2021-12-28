新竹市長林智堅宣布，不參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，投下政壇震撼彈，他今天批評國民黨主席朱立倫，想以竹竹苗假議題致竹竹合併升格無法完成。對此，國民黨政策會副執行長、高雄市議員黃紹庭嘲諷，林智堅草率行事，推動竹竹合併連計畫書都沒準備，連日政治鬧劇，做實「林智堅本人才是縣市合併升格的最大障礙」。

黃紹庭指出，很訝異林智堅身為新竹市長與基層民意距離如此遙遠，國土規劃本來就是需要經過充分討論及配套措施，從民調上來看2026年竹竹苗經過配套後合併才是正軌，獲得高達74.8％民意支持。

黃紹庭批評，由始至終，林智堅都是新竹合併案中最大阻礙，因為他個人草率的自導自演，忽略縣市合併需要穩健進行，致使民進黨在立法院上演逕付二讀的荒唐戲碼，不要說國民黨、在地人士不支持，就連民進黨內部都對林智堅未充分溝通而有所不滿，可見不滿林智堅的草率作風也算是某種「朝野共識」。

黃紹庭認為，難怪民進黨團總召柯建銘會稱「讓群魔現形」，這番話「說的恐怕就是民進黨內的狀況」，包括立委許智傑也認為竹竹苗合併「可接受」、林智堅在黨內被批評「從頭到尾不曾事先和黨內商量，而是一人強勢而行」、又或者黨內要角評價林智堅推行竹竹合併是「自導、自演、自High、自殺」的過程，這些壓力都應該由林智堅自己承受，而不是將內部壓力外部化，轉移焦點到在野黨身上。

黃紹庭直指，過去6都升格都經歷充分討論，反而林智堅一味要求「立即合併」才是假議題，包括苗栗竹南銅鑼園區作為影響竹科的重要基地，都因為林智堅個人的急於速成而刻意迴避，若林智堅不懸崖勒馬，還執意胡亂批評，恐變成台灣國土規劃的千古罪人。

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