民進黨積極推動新竹縣市合併升格，並修改《地方制度法》，引發輿論批評，更被指是為任期即將屆滿的新竹市長林智堅量身訂做、因人設事；林智堅日前則拋出震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長。大新竹合併議題引發關注，「TPOC台灣議題研究中心」分析林智堅12月27日（2021年）宣布棄選24小時內的輿論走向，結果顯示，負面情緒留言為正面情緒留言的4倍，但隨著林智堅近期聲量大漲，也被外界視為2022六都選戰的活棋。

根據「TPOC台灣議題研究中心」12月29日報導指出，透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析林智堅宣布棄選24小時內的網路輿情走向，在超過3萬筆的討論內容中，正面情緒留言佔4%、負面情緒留言佔16%；其中正面留言前兩名是繼續幫林智堅「找工作」，支持他2022轉戰桃園市長、台北市長，其他則是感謝他對新竹的付出。

至於負面留言，有3成多討論「林智堅沒說不接受徵召」；另有2成9強調「重點是國土規劃非選舉」，有網友則質疑，升格有什麼好處？批民進黨演戲騙人等。而進一步分析發現，正面留言多集中在林智堅個人臉書，其次則是有11萬粉絲的粉專「辣台派 Wajinpie」，但在民進黨立委部分，一天內僅有4人發聲力挺。該報導指出，綠營內部立委對此議題仍偏低調，氣氛相當詭譎。

此外，林智堅宣布棄選大新竹市長後，外界也開始猜測他的下一步，TPOC台灣議題研究中心觀察輿情討論風向發現，在綠營支持者中，以轉戰台北市長、桃園市長呼聲最高。比較2021年10月至今該兩選區潛在候選人網路聲量，台北市部分，衛福部長陳時中擁有超過42萬網路討論，熱度居冠；林智堅以10萬緊追在後，位居第二。由此可見，林智堅因近日網路聲量大漲，能見度已擠進台北市長潛在候選人前段班。桃園市方面，林智堅以10萬多聲量居冠，不少政壇人士認為，他是2022六都選戰的活棋。