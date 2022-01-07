特力（2908）集團2021年全年營收437.6億元創新高，7日晚循例於台北喜來登酒店尾牙席開百桌，特力總裁何湯雄強調，今年有新客戶挹注營收將續創新高，但利潤就要看疫情、運費，只要疫情減溫、海運恢復正常，特力利潤就會有很大突破！

何湯雄對景氣展望指出「Everything going well！」今年在新客戶挹注下，營收一定續創新高。

針對通膨議題，何湯雄指出，2021年工廠因原物料漲、缺工缺櫃等出貨漲價，整個供應鏈全面漲，物價一定會全面續漲，特力零售價格也會跟著調漲，但品項與漲幅都會不同，他強調，通膨已經在發生。

何湯雄說，特力集團近年來貿易事業異軍突起，以2021年來說，出口額超過10億美元，也帶動營收逆勢增長創新高，但相對利潤被海運運費吃掉了，只有等疫情減溫，海運恢復正常，才能讓利潤回復、突破成長，尤其是這兩年疫情導致客戶不能出國，很幸運的是大客戶把採購都交給特力在美國東西兩岸大倉warehouse，且因為需求強勁能夠順利出貨，今年更新增策略夥伴，成為2022營收持續創新高動能。

何湯雄表示，回顧2021年因受新冠疫情影響，全球供應鏈都帶來嚴峻的挑戰，也重創台灣的零售產業；特力集團全年度合併營收為新台幣437億6千萬元，整體營收較去年同期增加4.7％，續創新高，顯示貿易及零售事業皆能在疫情中再度發揮經營彈性及穩健的出貨實力，其中貿易事業雖因疫情衝擊運費大漲「貨價比不上運價」，但全年累計營收仍達252億元，較前一年同期成長9％。

至於零售事業體系全年累計零售事業營收達166.7億元，較去年同期成長0.5％，顯示零售銷售業績備受本土疫情嚴峻考驗下，結合線上線下通路業績，呈現持平，何湯雄強調，目前零售的社區小店已在台開至25家，線上電商挹注，今年仍審慎樂觀。