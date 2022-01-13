桃園機場群聚擴散，疫情已進入桃園社區，聯邦銀行位在中壢的健行分行逾13人確診，連行員家屬都中了，所有人送進集中檢疫所。醫師擔心，若疫情走向最糟糕的狀況，就是境外移入的大量輕症患者住院，嚴重排擠醫療資源，「到時需要病床的人，反而無床可住」。

胸腔重症科醫師蘇一峰PO文，憂心疫情要是再這樣下去，入境後採檢確診的輕症患者，將把專責醫院的床位佔滿，萬一社區疫情突然炸開，因病房已滿，到時那些真正需要病床的人，反而沒地方可去，「小弟先破梗，希望未來不要發生」。

蘇一峰的憂慮不是沒有道理，因目前確診者多為Omicron，不是輕症就是無症狀，要不是擴大篩檢，很多人根本不知道自己染疫。台北市已決定，非重症者全送專責防疫旅館隔離，保留醫療資源因應未來的社區疫情。

網友表示，連蘇一峰醫師都會擔憂的問題，顯示醫護人員已預見Omicron恐癱瘓醫療體系，呼籲指揮中心擬定更佳對策，讓台灣民眾安心過年。