胡錫進槓上美國之音：你講點武德！馬斯克不能質疑不能批評？（微信公眾號「胡錫進觀察」）

大陸《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進30日在其微信公眾號「胡錫進觀察」發文稱，他在國內外網上都發了，批評馬斯克SpaceX公司星鏈衛星接近中國太空站並對站內太空人安全構成了威脅，要求他做出解釋。但在美國之音中國網的報導中卻被描述為「煽動線民圍攻馬斯克」，胡錫進對此表示：「美國之音你講點武德！老胡什麼時候，說的哪句話煽動線民圍攻馬斯克了？」胡錫進還問道：「馬斯克不能質疑不能批評？這不對吧。」「美國之音就是這樣『客觀報導』來自中國聲音的嗎？」

胡錫進文章指出：「美國之音你講點武德！老胡什麼時候，說的哪句話煽動線民圍攻馬斯克了？不錯，我在國內外網上都發了，批評馬斯克SpaceX公司星鏈衛星接近中國空間站（太空站）並對站內太空人安全構成了威脅，要求他做出解釋。」

胡錫進稱，他是這樣寫的：「請馬斯克先生解釋一下，他公司的衛星為什麼今年兩次接近中國空間站吧。這通常是間諜衛星幹的事。它們不是去向中國太空人兜售特斯拉吧？」

另外胡錫進做了個視訊，導讀是這樣寫的：「SpaceX的星鏈衛星最後要發射到4萬顆，到時候整個太空差不多都是馬斯克家的了。這種衛星很便宜，一旦撞了中國空間站等他國航天器，還是商業公司的事，與美國政府無關。而且太空沒有員警，撞車的責任可有的掰扯。太野蠻了。」

胡錫進認為，他表達不滿，「這就叫煽動線民圍攻他了？這帽子扣的太大了吧！」「怎麼，馬斯克不能質疑不能批評？這不對吧。」還有，「美國之音」就是這樣「客觀報導」來自中國聲音的嗎？