據外媒《Visual Capitalist》統計，納人標普500指數企業中，列出在位最久的美企CEO（執行長），其中股神巴菲特名列前茅，他擔任CEO長達51年。財信傳媒董事長謝金河稱讚，巴菲特永不止息的人生是最經典的寫照，同時提到阿里巴巴創辦人馬雲與台積電創辦人張忠謀對談時，曾嘲諷台灣企業家太老，沒有交棒，但誰也沒料到馬雲竟比張忠謀還早退。

謝金河在臉書以「薑仍是老的辣！巴菲特已拚了半世紀！」為題發文，人生有兩種寫照，一種是期待50歳就退休，縱情山林，享受自己的人生。另一種是永不止息，做到生命最後一刻，最具代表性的人物是台塑創辦人王永慶，他的生命最後一刻是去美國巡視美國廠的營運。

最近美國一份媒體Visual Capitalist列出美國企業在位最久的CEO（執行長），結果是股神巴菲特名列前茅，他擔任CEO已長達51年。

謝金河表示，過去20年，全球都在討論巴菲特的接班人是誰？但說了20年，巴菲特始終沒有交棒。我在想投資沒有受年齡限制，而且，腦子愈用愈靈活，投資可以做到生命最後一刻，巴菲特沒有交棒，但每天都很快樂，這是他長壽的秘訣。第二久的是UHS的Alan Miller，他在位42年，Blackstone的蘇世民也在位36年，大家熟悉的黃仁勳已帶領Nvidia打了28年的仗。」

澳洲雪梨大學研究從1992年到2016年，這段期間的19000個CEO，意外發現CEO任期愈久，股票回報率更高。

謝金河說，這個研究可從日本Uniqlo的柳井正打敗軟體銀行的孫正義看出端倪。在香港，最受稱道的老牌CEO其實是李嘉誠，他的進退之道，令人佩服。在台灣，現在最受尊敬的仍是張忠謀。

謝金河回憶起幾年前一段往事，有一次馬雲最意氣飛揚的時候，來台灣與張忠謀對談，兩個人坐在一起，像是祖孫關係，馬雲當時嘲諷台灣企業家太老，沒有交棒，但誰也沒想到馬雲卻比張忠謀早退。

「最近特斯拉執行長馬斯克成為時代雜誌封面人物，但馬斯克最大敵人是他自己，他不拘形式、信口開河，仍是Tesla最大變數。最近摩根大通的戴蒙、英特爾CEO在說了話後都出來道歉，可以看出抗壓力不足。」

謝金河最後提及，迪士尼CEO艾格今年滿70歲，他決定引退，畢竟人各有志，巴菲特應該是永不止息的人生最經典寫照，令人心生佩服！