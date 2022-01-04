美國智慧型手機龍頭蘋果周一(3日)盤中一度漲破182.86 美元、市值站上3兆美元，雖然收盤漲勢收斂、報在182.01 美元，但已經創下美國企業最新紀錄，加上iPhone 13系列手機11、12月仍居大陸市場銷售冠軍，甚至目前傳出的AR/VR產品還沒實現，甚至蘋果電動車也被視為未來營運動能潛力之一，讓市場對蘋果未來仍抱持相當高的期望。外媒分析，蘋果市值能達到這樣的成就，這跟該公司庫藏股計畫與配息有相當關係。

蘋果公司市值在2018年8月2日首度達到1兆美元里程碑，但隨著美中貿易戰開打、美國聯準會(Fed)於下半年升息，市值迅速下跌，直至2019年9月市值才重返1 兆美元大關，2020年8 月 19 日達到 2 兆美元，花了近1年時間，並在2022年初觸及3兆美元里程碑。

蘋果公司優異的營運表現，也讓很少接觸科技股的美國股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）2016年開始就持有蘋果股票，目前持有蘋果股票的市值更達1590億美元，幾乎占波克夏投資組合的一半。巴菲特也指出，蘋果基本上就是個強勢消費性品牌，客戶黏著度相當高，並擁有強大的護城河表現。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）2016年開始持有蘋果公司股票，根據外媒報導，隨著蘋果股價持續走高，波克夏目前持有的8.87億股蘋果市值一度來到創紀錄的1590億美元，這個數字超過了波克夏手上投資組合的一半，更是波克夏公司市值的近4分之1。

據CNBC報導，過去幾年，蘋果一直是標普500指數最大執行庫藏股的公司，蘋果在 2021 財年（截至 9 月底）斥資 855 億美元回購股票，並用於145億美元配息，與回購大量股票的美企相比，蘋果耗資顯然更多，包括Meta、Google母公司Alphabet、美國銀行和甲骨文。

執行庫藏股能減少市場上流通股數來提高公司股價，有效讓投資人獲得效益；此外，減少流通股數將增加每股收益，這也是許多價值投資人用來判斷股票的指標。

蘋果於 2012 年 3 月開始支付季度股息，並啟動股票回購，根據標普全球市場情報公司的數據，從當時開始到去年夏季，蘋果約10年耗資4670 億美元(13兆元新台幣)用於股票回購。從2018年8月蘋果達到1兆美元市值以來，該公司股價上漲252%，市值則上漲了約 200%，當中的差距就來自於實施庫藏股的結果，該公司在市場流動的股數從2018 年 6 月底194 億股減至如今的164 億股。

美國銀行證券分析師 Wamsi Mohan 在去年 12 月的一份報告指出，近期蘋果股價的上漲，可能部分反映了投資人對相對穩定標的的需求，以及持續強勁的現金流和資本回報的預期，蘋果的表現基本上與市場需求一致。

蘋果報告指出，2021財年的現金流為遠高於同行的1040 億美元，目前市值第二名的微軟、Alphabet在最近一個財年的現金流分別約為 770 億美元、 650 億美元，這代表蘋果可以利用更多的資金進行研發，這也是蘋果執行長庫克強調的蘋果優勢。

伯恩斯坦分析師Toni Sacconaghi預測，到 2026 年，蘋果將能夠繼續回購 3% 至 4% 的流通股數，且無需承擔淨債務；蘋果通常會在每年4月向投資人通報庫藏股計畫以及第二季財報，花旗分析師預估，蘋果將再回購900億美元，並提高股息10%。