2022年蘋果股價盤中182.88美元再創新高，市值飆破3兆美元大關，成為全球首家達到此新里程碑。財信傳媒董事長謝金河表示，如果把蘋果市值當成經濟總量的GDP，已成為全球第5大經濟體，而台灣2300萬人不眠不休努力，創造的經濟總量只有6685億美元，也差不多只有蘋果的五分之一，這是令人感傷的數字。

謝金河在臉書發文指出，進入2022年，全球第一大市值企業蘋果（Apple）立刻為世界締造一項新紀錄，盤中最高點182.88美元，市值突破3兆美元大關，這是人類的新里程碑。企業的市值破兆、破2兆、破3兆美元，都是蘋果締造的。如果把市值當成經濟總量的GDP，那麼蘋果可以排在美國、中國、日本、德國之後，成為全球第5大經濟體。

謝金河解讀，目前美國的GDP總額是20.9兆美元、中國14.72兆、日本5.04兆、德國3.803兆，之後就是蘋果，然後是英國2.71兆、印度2.708兆，再往下，微軟和法國差不多，Google和義大利相當，Amazon等於南韓，Tesla快追上西班牙，臉書和荷蘭差不多，這真的是企業富可敵國的時代。「而台灣2300萬人不眠不休的努力，創造的經濟總量只有6685億美元，也差不多只有蘋果的五分之一，這是令人感傷的數字。」

他提到，2021年，蘋果股價從132.69漲到177.57美元，全年上漲33.83%，持有8.87億股的股神巴菲特是最大贏家，巴菲特持有的蘋果股票，現在市值已高達1622億美元，這是非常可怕的數字。

蘋果上一季營收834億美元，其中，iPhone收入389億美元，Mac賺92億美元，iPad賺83億美元，服務收入182億美元，淨利206億美元，2022年有可能挑戰全年大賺1000億美元的獲利。今年蘋果全年EPS 5.61美元，PE（本益比）32.46倍，這是全球最大標竿企業的評價，大家可以衡量蘋果到底值多少？

謝金河強調，過去一年，美國前10大企業市值不斷攀升，而中國的騰訊、阿里卻不斷下跌，到今天為止，阿里巴巴市值只剩下台積電的一半，這個變化真大，而且，台積電也拉大與騰訊的差距。企業的市值背後代表企業競爭力，再延伸就是國力的競技，蘋果躍升似乎說明企業的成長沒有極限，這是21世紀最偉大的企業！