近2年台灣出口表現強勁，企業獲利佳，吸引外資加碼台股，推升台幣去年升值2.95%，穩居最強非美貨幣寶座。財信傳媒董事長謝金河表示，2021年，美元大約升值6.5%，全球主要貨幣只有台幣及人民幣兌美元升值，而台幣又比人民幣升得多，但最慘的是土耳其里拉與阿根廷披索，這兩國貨幣瘋狂暴眨，恐面臨經濟大災難。

謝金河在臉書發文指出，這兩天媒體都在報導到日本旅遊變便宜了，因為台幣去年升值2.95%，日圓貶值10.25%，這麼一個來回，匯價出現極大變化，前幾年，日圓在100以內，台幣在30左右，台幣換日圓大約在3元左右，如今1塊台幣可以換到4.1847，這3年台幣升值，台灣人的購買力也跟著提升，這也是台灣經濟的質變與量變。

大家經常用的一些外幣滙價，這些年都出現很大變化，例如，台幣換港幣，過去在4以上，如今是3.54，兌換人民幣過去是5字頭，現在是4.33，最令人吃驚的是英鎊，現在台幣換英鎊匯價是37.383，謝金河想起十幾年前，女兒在英國念書時，全家去英國看她，台幣換英鎊最貴時是69，拿台幣到英國花，才知道英國物價有多貴。

然而，現在台幣換澳幣已跌破20，到19.78，換歐元是31.25，未來若疫情控制穩定，跨國旅遊再起，民眾就可以感受到台幣升值帶來的購買力增強效應。

謝金河提到，過去在彭淮南總裁時代，大家都覺得用弱勢台幣創造出口競爭力是天經地義的事，這些年台幣升升不息，台灣企業毛利率反而提升，企業獲利更令人刮目相看，這是產業轉型出現的正能量。

「過去一年，大家看到土耳其里拉急跌至18.315，土耳其面對沉重的經濟危機。這幾天，阿根廷向IMF攤牌，表示無力償還債務，大家知不知道，阿根廷披索兌美元匯率從7.989跌到103.26，阿根廷恐怕面臨經濟災難。」

回顧2021年，美元大約升值6.5%，全球主要貨幣只有台幣及人民幣兌美元升值，而台幣又比人民幣升得多。謝金河認為，台幣連續升值5年，去年收盤站在25年新高，台灣的股匯雙升已讓全球刮目相看，這是一段不可思議的旅程！