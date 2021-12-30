被《時代》、《金融時報》等媒體評為「年度風雲人物」的特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），一手建立了全世界最具創新、價值的2家科技公司，連他的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）最近都讚嘆哥哥是無庸置疑的商業奇才，但話鋒一轉坦言「馬斯克天生就對人缺乏同理心」。

《CNBC》報導，金巴爾接受《時代》雜誌採訪，稱讚自己哥哥的確是1名商業奇才，但隨即話鋒一轉，坦言他也天生缺乏對人的同理心。

馬斯克旗下特斯拉、SpaceX於2000年代初成立時，失敗的可能性遠高於成功的可能性，然而如今特斯拉市值高達1.1兆美元，SpaceX的估值也突破1000億美元，馬斯克身價也水漲船高至2740億美元。

然而天賦異稟的能力似乎止步於商業範疇，馬斯克在同理心方面一直為人詬病，不僅是朋友、敵人、親人，甚至是他也曾提及自己的同理心。撰寫馬斯克傳記的作家萬斯（Ashlee Vance）曾表示，馬斯克擁有「最奇怪的同理心」。

萬斯解釋，馬斯克缺乏人際關係上的同理心，但對人類的命運卻擁有很多的同理心，也認為自己應該有異於常人的情緒。

此外，馬斯克對於業務的追求，似乎也讓員工受苦受難。這幾年來，馬斯克頻頻說太空領域對人類至關重要，而電動車也可幫助應對氣候變遷，但有一些在職員工或前員工爆料，他們為了那些「可能能夠改變世界」的項目，被迫在有毒、危害的場所中工作。