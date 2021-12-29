台灣青年商業交流發展協會、社團法人塗長龍慈善公益基金協會與勝泰豐建設股份有限公司今天共同捐贈12台輪椅給金門醫院。（李金生攝）

捐贈儀式在金門醫院藝文大廳舉行，由金門醫院祕書陳素嬌代表接受。（李金生攝）

台灣青年商業交流發展協會號召幹部共同捐贈醫療輔具，充實金門地區醫療資源。（李金生攝）

台灣青年商業交流發展協會、社團法人塗長龍慈善公益基金協會與勝泰豐建設股份有限公司今天共同捐贈12台輪椅給金門醫院，進一步提升離島醫療能量，也為寒冬帶來一股公益暖流。

率團跨海捐贈的台灣青年商業交流發展協會理事長塗義澤為前台灣青商總會會長、行政院政務顧問。從事建築開發事業的他看好縣府的發展願景，未來將在金門投入多項開發項目，也在實地考察投資環境時，發現金門已邁入高齡化社會，老人與行動不便的人口愈來愈多，此次特號召協會幹部共同捐贈醫療輔具，充實地區醫療資源。

塗義澤表示，考量行動不便長者和身障朋友使用，此次在輕便、容易操作的原則下，特選用國內輔具大廠設計的鋁合金輕便型輪椅，且輪椅附加雙煞車與旋轉踏板的設計，兼顧安全與便利。

捐贈儀式在金門醫院藝文大廳舉行，由金門醫院祕書陳素嬌代表接受，出席者還有台灣青年商業交流發展協會副理事長孫日輝、楊仲文及祕書長紀政宏、副祕書長吳大賓和監事周漢樟與謝隆盛等人，以及前金門縣政府觀光處長王中聖等人。