大陸國台辦發言人馬曉光29日指出，台灣疫情發生以來，大陸方面即時啟動兩岸突發公共衛生事件應即通報機制，並積極推動向台灣民眾提供疫苗，包括支持上海復星獨家代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。中央流行疫情指揮中心今(31)日發布新聞稿表示，BNT疫苗為3家民間團體出錢、出力，無私付出，不應被扭曲抹殺。

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，指揮中心均秉持防疫優先之原則進行各項防疫工作，有關大陸國台辦針對臺灣防疫之錯誤發言內容，相關澄清說明如下：

一、鑒於兩岸往來頻繁，為掌握疫情狀況，向來致力與大陸保持資訊交流，我方自108年12月31日至110年12月28日，與大陸透過正式管道就 COVID-19 疫情往來資訊包括陸方提供我方疫情資訊286次，我方提供陸方包括個案大陸旅遊史等資訊共50次。另我方洽詢陸方疫情訊息計85次，陸方回覆我方疫情資訊21次，而陸方洽詢我方疫情訊息29次，我方回覆陸方疫情資訊28次。陸方電話洽我方聯絡疫情資訊7次，我方電話洽陸方聯絡疫情資訊8次。此外，陸方提供我方技術文件共計12次。相關數據都有文件紀錄可查數，國台辦提供數據有與事實不符之處。

二、為與國際分享、交換衛生、防疫經驗，我國均積極爭取參與世界衛生組織相關會議，自2009年至2021年，共向WHO申請參加220場技術性會議，但僅77場獲邀出席。

三、為守護國人健康，我國政府一直多方洽談COVID-19疫苗購買，在BioNTech疫苗取得上，為尊重BioNTech原廠疫苗商業代理權劃分，BioNTech 疫苗係由台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三捐贈方委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司（香港復星）有償購買，在基於「原廠製造、原廠標籤、直送臺灣」三原則的共識，全部無償捐贈政府統籌運用，對於捐贈單位出錢、出力，無私付出，不應被扭曲抹殺。

指揮中心強調，疫情尚未止息，人民健康福祉為先。兩岸應互助合作，防疫優先，才能維護兩岸民眾健康。