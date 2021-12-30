國際扶輪3481地區第四分區聯合社區服務捐贈充電式手提鋸機套組救災器材。（第七大隊提供）

國際扶輪3481地區第四分區聯合社區服務捐贈充電式手提鋸機套組救災器材。（第七大隊提供）

國際扶輪3481地區第四分區聯合社區服務平時對地方熱心公益，扶貧濟苦深獲地方稱許，因感念消防工作奉獻與辛勞，基於回饋社會的本意，捐贈充電式手提鋸機套組救災器材，由新北市政府消防局主任秘書陳國忠代表接受捐贈；配發予新北市政府消防局第七救災救護大隊使用，期望所捐贈之救災器材，加入災害預防、搶救勤務行列後，使民眾生命財產安全獲得更大保障。

新北市大台北扶輪社社長 Arthur 林國松表示，本次國際扶輪3481地區第四分區聯合社區服務特別邀請新北市大台北扶輪社、永和扶輪社、雙和扶輪社、台北永東扶輪社、中和圓通扶扶輪社、台北大世紀扶輪社、台北大航海家扶輪社、台北大時代扶輪社、台北公益路跑扶輪社等9社共襄盛舉捐贈充電式手提鋸機套組，工欲善其事，必先利其器。

選購為大馬力、使用時間長、鋸片種類眾多，符合各救援現場使用，將用於破壞門窗、車輛破壞、災害現場障礙排除等，可使消防人員時，快速救出民眾，儘早送醫，降低減少民眾傷亡。

陳國忠表示，有鑑於車體破壞、入室搶救及其他救援任務，為達快速救援，儘早救出民眾，生命安全是首要任務，充電式手提鋸機套組用於救災器材是為強化火災、救助現場等搶救效能，投入服勤後將使市民生命獲得更多保障，積極保護民眾生命、財產安全決心，早1秒救出，早1秒就醫，降低減少民眾傷害，以達「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」願景。