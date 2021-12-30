陳志帆的父親陳貴森，捐贈價值104萬元的熱顯像儀和發光繩索等，彰化縣消防局局長施順仁代表接受捐贈。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

喬友大火4死22傷，留下傷痛，彰化東區消防分隊陳志帆執行任務，奮不顧身就地安置民眾免於危難，後續成功救援民眾8名，自己卻英勇殉職，才33歲；30日陳志帆的父親陳貴森和妹妹陳裔筑把志帆奉獻的愛再延續，捐贈價值104萬元的熱顯像儀和發光繩索等，希望不要有人再被濃煙所困。

陳志帆在6月30日執行彰化市中正路喬友大樓火警任務，民眾數名不幸濃煙急竄阻斷來路，奮不顧身投入救援的他，最後卻因氧氣瓶用罄犧牲了，讓火神也流淚，他的英勇，至今讓人感傷、懷念。

陳志帆的父親陳貴森和妹妹陳裔筑也都是義消，陳志帆更是因為爸爸總是救人於水火，無私奉獻，追隨父親腳步，投身消防工作。

陳貴森說，「消防工作是他真心願意去奉獻，覺得有意義的志業」，一家人也特別了解，消防人員搶救災害的危險性，志帆犧牲了，但愛不熄滅，為提升消防員的救災安全，特別捐贈個人式熱顯像儀23組和發光繩索2組、N95口罩400個及降溫背心10件等救災器材。

陳貴森說，火災搶救現場中，最大危害就是濃煙，在濃煙密布的火場中搜索時，紅外線熱顯像儀可探測火場中的溫度，讓消防員快速掌握火場並順利搜尋起火點。希望在消防弟兄善用之下，結合舊有的消防救援裝備，能讓民眾生命受到更多保障，保護消防同仁執勤上更安全。

彰化縣消防局局長施順仁代表接受捐贈，感謝家屬善行義舉，發揮無私大愛，獲贈消防救災器材，對第一線消防搶救人員，除可增加救災效率外，更能確保救災同仁安全，提升士氣。政府資源有限，民力無窮，透過捐贈拋磚引玉，讓更多人一起做消防人員最堅實的後盾。