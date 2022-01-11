久未公開現身的阿里巴巴創始人馬雲1月10日出現在海南五指山市一所學校，參與鄉村教師計畫的相關活動，這是他2022年首次現身。

據《多維新聞》指出，馬雲公益基金會官方微博在1月10日發文稱，「又到臘八，我們約定的日子。從2015年啟動『鄉村教師計畫』到現在，每年這一天，都是老師們相聚的日子。」

馬雲1月10日出現在海南五指山市暢好中心學校，以視頻方式與鄉村教師計畫參與者舉行會談。（圖／微博@馬雲公益基金會）

馬雲在視頻上對幾位老師說：「我看了很多鄉村教師的事蹟，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。」（圖／@馬雲公益基金會）

微博文章寫道，疫情所阻，「臘八之約」已連續2年在雲端舉行，2022年，來自中國24個省市區的100位鄉村教師線上交流心得，「老師們還發現，馬老師也沒有缺席，他在海南的一所鄉村小學接入了視訊會議。」

另據微博帳號@銀柿財經invest發佈的消息，馬雲1月10日出現在海南五指山市暢好中心學校。馬雲對幾位老師說：「我看了很多鄉村教師的事蹟，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」

報導指出，馬雲2020年10月在上海外灘金融峰會上公開批評中國金融監管機構後，上海證交所隨後在11月突然喊停螞蟻金服的上市計畫，過往一直高調的馬雲此後變得極為低調，自此從大眾視野中消失相當長時間。

媒體此後幾次報導馬雲的行蹤，包括2021年9月考察位於浙江省嘉興平湖的自家農業基地，10月出現在香港與商業夥伴會面，隨後又到西班牙馬略卡島度假等。最近一次出現在公眾視野，是2021年10月在荷蘭造訪研究機構，考察農業技術。

香港《南華早報》當時在一篇報導中刊登了3張拍攝日期為10月25日的馬雲照片，並稱馬雲是以個人身份展開歐洲之旅，造訪荷蘭多家研究機構。

報導還引述知情人士稱，馬雲希望退休後投身慈善事業、農村教育，為鄉村振興做貢獻。