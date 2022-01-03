電動車大廠特斯拉近日公布2021年第四季交車數達30萬8600輛、連6季，遠遠超過市場預估的26萬3026輛，全年交車數達93萬6172輛、年增暴衝87%，主要是依靠在上海的超級工廠產能持續擴增，加上該公司成功克服

晶片荒，有望繼續引領該市場風潮，特斯拉股價盤前大漲超過7%。

截至台灣時間3日晚間7點05分，特斯拉股價盤前大漲73.55美元或6.96%、暫報1,130.33美元。

特斯拉指出，Model 3、Model Y在2021年第四季合計交車數達29萬6850輛，Model S及Model X交車數達1萬1750輛，高於前一季的9275輛。據CNN Business報導指出，Wedbush證券分析師Dan Ives認為，特斯拉所公布的數據讓華爾街瞠目結舌，因為目前全球汽車產業正面臨晶片荒、物流嚴重阻塞等問題。

Cox Automotive首席經濟學家Charlie Chesbrough表示，受全球供應鏈瓶頸影響，2021年下半年美國汽車銷售額預估創下10年來最低水準，2021年第四季更面臨下滑24%的慘況。市調機構Gartner去年也指出，在晶片荒、電氣化、自駕系統等發展趨勢推動，導致前10大汽車OEM廠商在2025年前結束選擇自型設計晶片，藉此更了解並掌握產品供應鏈。

特斯拉執行長馬斯克上周接受美國麻省理工學院(MIT)深度學習與人工智慧(AI)研究科學家Lex Fridman專訪，提到特斯拉可能在2022年解決「全自動輔助駕駛(FSD)」Level 4問題。

特斯拉Autopilot 累積里程遠高於同行，但推出車款目前仍維持自動輔助駕駛Level 2等級，也就是駕駛仍得把手放在方向盤，以防系統發生意外仍隨時切換回手動模式，馬斯克也早在2021年就會達到全自動駕駛等級，但目標又推遲。