為了避免冒用人頭、冒名委任，財政部關務署2021年12月28日實施第一階段高風險民眾預先委任報關，包含曾被冒用或者實名認證APP推播多次未回應者等，目前被匡列的有2326人，實施近1星期錯單數達788筆。

財政部關務署表示，該署也在關港貿單一窗口「快遞收貨人身分資料預先查詢作業」增設「預先委任報關」註記，提供業者先行確認收貨人是否選擇預先委任報關，便利於貨物報關前完備委任程序，增進通關順暢，歡迎多加利用。

為防杜民眾遭冒名報關進口違法管制物品或詐騙包裹，導致無辜受罰，關務署推動預先委任報關制度，新制實施後，進口人已於實名認證APP回復遭冒名報關，快遞貨物倘未經進口人預先委任確認，將無法報關進口，以維民眾權益。

關務署表示，報關業者透過「快遞收貨人身分資料預先查詢作業」上傳快遞收貨人身分識別資料，經系統與實名認證資料比對後，即可下載查詢結果，除可確認收貨人身分，同時取得收貨人是否「預先委任報關」，業者即可先完備預先委任程序，加速快遞貨物通關。

該署進一步表示，從2021年12月28日實施，統計截至2022年1月3日將近一星期，設定預先委任報關人數為2326人，而因未完成預先委任報關錯單者788筆(分號數為550筆)。

關務署官員表示，經溝通過後大部分貨物補委任後也都順利通關。

關務署表示，籲請業者多利用該服務，以節省重複傳輸的時間及成本。業者請至「關港貿單一窗口」通關服務(需憑證)∕其他申辦／業者申辦／快遞收貨人身分資料預先查詢作業(MI24)，如有操作問題，請電洽「關港貿單一窗口」服務中心（電話0800-299-889），將有專人提供協助與服務。