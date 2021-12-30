大公文匯全媒體報導，香港警方國安處昨日以涉違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕多名《立場新聞》高層或前高層人員，《立場新聞》下午即宣布停止運作。行政長官林鄭月娥今日（30日）會見記者時表示，不評論正被執法機關調查的個案，但強調新聞自由和民主發展不能成為違法的保護罩。

針對記者提問稱，警方行動是「整頓反對派媒體」，林鄭反駁，這次行動純粹是執法工作，和新聞媒體工作沒有直接關係。她重申，香港是法治社會，要維護國家安全及社會安寧，有法必依，執法必嚴，違法必究，不會因為個人或機構的身份而有所改變，有關行動並非針對某些媒體或媒體的立場。

林鄭指出，警方採取行動必定基於長時間的調查搜證，由律政司作出獨立檢控決定，再交由法庭按照法律及證據作出裁決，而自稱第四權的傳媒亦不能凌駕法律。

林鄭批評，一些西方組織甚至政府機構，在不了解香港法律和不掌握證據的情況下，就妄下定論，甚至要求特區政府「釋放被捕人士」，斥責這些人是在踐踏法治。