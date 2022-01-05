Omicron變種病毒入侵香港社區。香港特首林鄭月娥形容第5波疫情一觸即發，宣布收緊防疫措施，周五零時起，餐廳晚上6時至翌日早上5時全面禁止內用，酒吧、健身中心、美容院、卡拉OK、浴室、主題樂園、博物館、體育場所、戲院等關閉。

香港迪士尼樂園宣布，因應政府要求及配合香港現在採取的防疫措施，將由1月7至20日暫停開放。香港迪士尼一直與相關政府部門緊密溝通，並會繼續參照政府指引實施健康及安全措施。 樂園明天將會按原定安排，即逢星期二、四暫停開放。

林鄭月娥表示，香港疫情在過去一天出現急劇變化，情況令人擔心，幾個社區出現傳播個案，顯示社區出現隱形傳播鏈，其中住在屯門的男患者，沒有接觸過確診者，但病毒基因排序和確診的違規機組人員病毒基因吻合，認爲個案非源頭不明，只是傳播方法不清晰，Omicron傳播速度快，或令社區確診數字幾何上升，是非常危險的訊號。

林鄭說，政府要把握關鍵時候，與Omicron變種病毒競賽，不讓疫情在社區大型爆發，因此這次採取抗疫以來果斷，且快、狠、準的措施，希望重鎚出擊，以短暫的陣痛遏制Omicron的傳播，讓市民在農曆新年期間正常外出，並和內地盡早恢復正常往來，不希望如去年對抗第四波疫情般，要維持5至6個月。