世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在11日指Omicron肆虐，令歐洲在今年首周的新冠新增確診數逾700萬人，較前一周增加逾一倍。

他表示，衛生指標與評估研究所（IHME）按此確診率的增加速度計算，預測未來6周到8周內，歐洲逾半人口將感染Omicron。

目前歐洲總人口約7.5億人。