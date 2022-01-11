世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在11日指Omicron肆虐，令歐洲在今年首周的新冠新增確診數逾700萬人，較前一周增加逾一倍。

他表示，衛生指標與評估研究所（IHME）按此確診率的增加速度計算，預測未來6周到8周內，歐洲逾半人口將感染Omicron。

目前歐洲總人口約7.5億人。

Omicron蔓延不見放緩 美單日新增113萬人確診
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