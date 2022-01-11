世衛估未來6周到8周內 逾半歐洲人將感染Omicron 19:562022/01/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在11日指Omicron肆虐，令歐洲在今年首周的新冠新增確診數逾700萬人，較前一周增加逾一倍。 他表示，衛生指標與評估研究所（IHME）按此確診率的增加速度計算，預測未來6周到8周內，歐洲逾半人口將感染Omicron。 目前歐洲總人口約7.5億人。 Omicron蔓延不見放緩 美單日新增113萬人確診 江蘇無錫首次檢出Omicron變異株感染者 市民非必要不離錫 #歐洲 #Omicron #周內 #逾半 #周到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron流竄－大陸 天津擴散至河南 北京冬奧拉警報 04:102022/01/11 財經要聞 嚴防Omicron 港府宣布：小學、幼稚園將暫停授課 12:282022/01/11 兩岸 輝瑞執行長：Omicron疫苗3月就緒 10:202022/01/11 財經 美鷹歐鴿 美元指數反彈走揚 04:102022/01/11 財經要聞 高雄出現Omicron確診者足跡 台南市長黃偉哲要市民小心生活細節 12:272022/01/11 生活 《國際社會》Omicron橫行 超市購物、飯店餐廳兩樣情 14:492022/01/11 財經 Omicron重創秘魯 1月首周7萬確診創紀錄 14:492022/01/11 國際 泰國認可高端 完整接種入境7天後免隔離 19:552022/01/11 財經 周春米表態爭取屏東縣長初選 莊瑞雄：別跟魔鬼共舞 12:192022/01/11 政治 《國際社會》美國單日確診破135萬 再創世界記錄 16:142022/01/11 財經 2歲童一家染Omicron 感染源是桃機保全 羅一鈞揭傳染途徑 15:162022/01/11 生活 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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