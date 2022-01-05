據大公文匯全媒體報導，行政長官林鄭月娥今天（5日）下午舉行記者會，表示香港第五波疫情已一觸即發，現將與Omicron競賽，自1月7日起收緊社交距離措施，維持14天。

林鄭月娥說，首先取消所有大型活動、非必要聚會，包括本周五舉行的大型本地漁農美食嘉年華、香港單車節，此外，港府與新一屆立法會相約的聚會，包括明日茶聚等亦取消。

林鄭月娥同時宣布，香港餐飲業自周五凌晨零時開始，晚上6時後全面禁止內用，其他非晚間時段內用亦收緊，B類餐廳每一桌人數上限改為2人，C類改為4人，D類改為6人，顧客數目上限維持不變。

林鄭月娥今天下午在記者會上表示，在過去24小時，香港新冠疫情出現急劇變化，發現社區傳播個案，第五波疫情一觸即發。她說，昨日確診的居住於屯門的源頭不明個案，沒有接觸早前確診的機組人員，雖傳播途徑不清晰，但透過病毒基因排序發現與機組人員排序一致，因此不屬於本地個案。

林鄭月娥示警，第五波疫情一觸即發，要把握現在關鍵時刻，要與Omicron競賽，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。醫管局每日接收數目不少的病人，愈來愈多在「檢測待行」時驗出，對醫院有沉重壓力。

她說，昨日（1月4日）已有36例輸入個案，預料未來一周會比上一周增加一倍，對疫情及公營醫院都有壓力，之前熔斷機制已熔斷了22條航條，需要進一步收緊，因為如果醫院崩潰會有更大的問題。