中國大陸昨新增95例新冠本土病例，陝西西安占最多46例，河南43例；來自鄭州、許昌市及周口市；浙江4例；廣東2例。鄭州市收緊防疫，今日中午起，全市餐飲場所暫停內用，只可提供外賣，但需加強取餐和外賣管理，嚴禁取餐人員進入經營場所，且都必須嚴格落實戴口罩等措施。當地昨在6小時內完成1260萬人的核酸採樣，平均每秒鐘為583人採樣。

周一起鄭州全市中小學和幼兒園亦會暫停面授課堂和活動，改為網路授課；未能回家的學生要在校內封閉管理。當地今日進行第三輪全員核酸檢測。

鄭州昨日在6小時內，開展今年第二輪全員核酸檢測，共投入3.3萬多名採樣人員，設置了6398個採樣點。6小時時間共檢測1260萬人。平均每小時210萬人、每分鐘3.5萬人、每秒鐘583人。

廣東的2例本土確診病例，是深圳一對29歲夫婦，深圳市疾控中心完成病毒全基因組序列測定，顯示兩人感染Delta變異株，同源性為100％。