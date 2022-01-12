據大陸國家衛健委通報，11日0—24時，大陸新增新冠確診病例221例。其中境外輸入病例55例，本土病例166例（河南118例，其中安陽市65例、許昌市41例、鄭州市12例；天津33例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例；陝西8例，均在西安市；廣東7例，均在深圳市）。天津市今天（12日）下午放假，啟動第二輪全員核酸檢測，接到陰性結果後方可流動。

★天津市今天下午放假，啟動第二輪全員核酸檢測

據津雲新聞報導，天津市人民政府今天（1月12日）上午發佈重要通告，全文如下：

為做好全市第二輪全員核酸檢測工作，市人民政府決定，全市機關和企事業單位於1月12日（星期三）下午放假半天。

通告稱，請廣大職工在居住地保持相對靜止，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鄉鎮）、社區（村）的組織安排，配合進行第二輪核酸檢測。在核酸採樣期間，請做好個人防護，全程佩戴口罩，保持一公尺以上距離，防止發生交叉感染，同時注意防寒保暖。核酸採樣後，請居家等待核酸檢測結果，接到陰性結果後方可流動。有關企事業單位要統籌安排，確保城市運行和安全保障。