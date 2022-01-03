立法院即將召開臨時會，預計5日可以召開談話會，民進黨團總召柯建銘說，希望越快召開越好，因為還有1個修憲案、2個預算案，以及10個法案要盡快來處理，包括《地制法》等等。國民黨立委李德維批評，民進黨到底夠了沒有？「英人設市」吃相難看，連新竹市長林智堅也不敢硬拗了，柯建銘卻還要硬排《地制法》進臨時會處理。

李德維說，實在不能理解，到底是哪塊土地開發已經等不及了，又或者是答應了哪位金主，竹竹就非要趕在今年合併升格？又或者是政治劇本已經寫好，林智堅先縮一段時間，柯建銘繼續扮這個黑臉，反正合併升格成功了之後，再由蔡總統出面「徵召」林智堅參選，一切又回到民進黨原本的套路？

李德維認為，開臨時會，就該處理最優先的民生經濟法案，例如酒駕相關修法。而竹竹合併，事涉國土規劃，財政收支，民眾意志，甚至貧富差距，經緯萬端，必須專業評估，不能倉促行事，為併而併。