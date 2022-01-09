政治大學選研中心主任蔡佳泓。（政大選研中心提供）

民進黨「雙林雙贏」，對此，政治大學選研中心主任蔡佳泓表示，這次民進黨花很多資源在輔選，國民黨相較之下氣勢較弱，基本上，民進黨大戰略是正確的，亦即專攻顏家的負面新聞，戰術上則把林靜儀的知名度拉高，因為林靜儀在這個選區大家較陌生，無論戰略和戰術都有奏效。

林昶佐能夠保住立委席次，外界認為是投票率太低所致，蔡佳泓則認為，這次的投票率只是反應出該選區的投票習慣，罷免方沒能激起更多討厭民進黨或林昶佐的人出來投票，很多中間選民也認為大環境執政者的表現還可以，投入罷免的意願較低，加上陳柏惟被罷免後，激起綠營和林昶佐的危機意識，用力替自己辯護，這些都有遠因和近因可尋。

此次選舉戰果是否能延續到年底的九合一選舉？他說，這次選舉只是綠營在驗收過去兩、三個月來在疫情和輔選上的努力，但民眾是健忘的，明天又得面對疫情和經濟，因此面對年底選舉，不管藍綠都仍要步步為營。

蔡佳泓表示，距離年底還有一段時間，大家會去看未來執政者的表現，可預期的是，這次選舉民進黨會更加鞏固領導中心，蔡英文會在最後任期內強有力的去領導，未來提名策略和時程都會按照其意志，反觀國民黨就會有很多雜音，需要一些整合上的努力。