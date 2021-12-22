區區一個2300萬人的小島上，硬是要把6都變9都，好讓他們9都全拿，已經變成國際級笑話。執政黨的司馬昭之心路人皆知。

有鑑於執政黨一心只為選舉考量，完全不顧國家的未來發展，不禁想起當年孫中山在進行革命之前，就寫就了《建國方略》、《建國大綱》等巨著，作為未來中華民國的建國架構。如今民進黨不斷喊口號要建立「台灣共和國」，但是從未讓民眾知道，他們的「建國方略」為何？至今連個國土規劃，都是挖東牆補西牆。筆者者忍不住要越俎代庖，幫執政黨代筆規劃一下未來「台灣共和國」的《建國方略》。

首先，與其搞出四不像的九都，何不直接將「台灣國」的國土切成三段，設立三省：「北台省」、「中台省」、「南台省」。過去李登輝凍省，是為了要與中國大陸切割，如今當然要在自己國土內設省，才是完整的國家架構。

三省的省會分別設在「北台市」、「中台市」與「南台市」。共和國的國都，自然要設在對執政黨死忠的「南台市」。

「北台省」涵蓋了當今的基隆、雙北、桃竹苗、宜蘭，省會則設在「北台市」，是雙北市及基隆市合併升格以後的直轄市。

「中台省」自然就將中部各縣市包括中彰投以及花蓮澎湖等地，合併升格為省，省會設在當今的，「中台市」，是將現有的台中縣、市合併升格為直轄市。

「南台省」就是涵蓋南部所有綠營鐵票區雲嘉南高屏台東等。省會設在「南台市」，今日台南高雄兩市合體升格為直轄市，並定為台灣國國都，新的總統府必須要體現台灣人與原住民合體的島國文化，建築自然要具有最新潮的島國風。

至於屬於中國福建省連江縣的馬祖，與中國福建省廈門縣的金門，全部歸還給中國，從此兩岸橋歸橋路歸路，一邊一國，不再跟中國有任何瓜葛。

如此的規劃，才是完整的「台灣共和國」國土規劃。現在執政黨企圖將6都變9都，號稱是國土規劃，根本都是自私自利、只顧勝選的爛規劃，完全缺乏前瞻性。這對台灣的建國大業毫無幫助，整天以台獨為幌子，不過是自欺欺人。

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